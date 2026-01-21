Advertisement
Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼! 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀਮਤਾਂ

Gold Silver Price Today 21 January 2026: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1.50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹3.23 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 21, 2026, 11:05 AM IST

Gold Silver Price Today: 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ" ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ)
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਲਗਭਗ ਦਰਾਂ):
ਮੁੰਬਈ: 150,960 ਰੁਪਏ
ਦਿੱਲੀ: 150,700 ਰੁਪਏ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: 151,080 ਰੁਪਏ
ਚੇਨਈ: 151,400 ਰੁਪਏ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 151,200 ਰੁਪਏ
ਕੋਲਕਾਤਾ: 150,760 ਰੁਪਏ

ਨੋਟ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ-ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ ₹323,920 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਾਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
-ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ।
-ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼! 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੀਮਤਾਂ
