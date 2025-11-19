Advertisement
Gold-Silver Price: ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ! ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

Gold-Silver Price Today: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ 3,900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 7,800 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:46 AM IST
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੋਨਾ?

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹3,900 ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 99.5% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਹੁਣ ₹1,25,200 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ (ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹7,800 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਧਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹1,56,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ $4,042.32 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ $152.82 (3.64%) ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63% ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 41% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Drishti Gupta

Gold-Silver price today

