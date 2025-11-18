Advertisement
trendingNow13008611
Hindi NewsZee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ₹1,800 ਡਿੱਗਿਆ ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ₹3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 18, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1,807 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,21,120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 1,833 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,22,841 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ₹3,660 ਜਾਂ 2.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,51,652 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ₹3,368 ਜਾਂ 2.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,54,557 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਾਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 1.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,009.5 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 2.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $49.50 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ।

About the Author
author img
Drishti Gupta

My name is Drishti Gupta, and I have been working in the media industry for the past four years. During this time, I have gained experience in news reporting, content creation, and digital storytel...और पढ़ें

TAGS

gold silver price today

Trending news

'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात
Delhi blast
आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो, धमाके से पहले कर रहा था शहादत की बात