Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ₹1,800 ਡਿੱਗਿਆ ਜਦਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ₹3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਹਨ।
Trending Photos
Gold Silver Price Today: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਦਸੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1,807 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,21,120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 1,833 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,22,841 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ₹3,660 ਜਾਂ 2.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,51,652 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ₹3,368 ਜਾਂ 2.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1,54,557 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਾਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 1.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $4,009.5 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ 2.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $49.50 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਏ।