ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। MCX 'ਤੇ ਸੋਨਾ ₹1.59 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2.76 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ।
Gold Silver Price: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ।
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਜੂਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ 566 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 1,59,245 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾ 1,59,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 1,59,014 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 2% ਵਧੀ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਗਭਗ ₹5,400 ਵਧ ਕੇ ₹2,77,245 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਾਂਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹2,76,427 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.7% ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,76,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,77,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ₹2,79,000 ਤੋਂ ₹2,80,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ, ₹2,73,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MCX ਗੋਲਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹1,59,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ₹1,59,500 ਅਤੇ ₹1,60,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਧਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ₹1,61,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ, ਸਮਰਥਨ ₹1,58,000 ਤੋਂ ₹1,57,500 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। COMEX ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 0.75% ਵਧ ਕੇ $4,557.30 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ COMEX ਚਾਂਦੀ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $97.16 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਡਬਲਯੂਟੀਆਈ ਕਰੂਡ $90.33 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।