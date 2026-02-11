Advertisement
Gold Silver Price Today: ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ

Gold Silver Rates: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣੋ।

Gold Silver Price Today: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ(Gold-Silver Rates) ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹8,200 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।

ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਰ ਸਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ₹1.60 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਸਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 4,20,048 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਹਨ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹157,000–₹158,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਨਾਫਾ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

