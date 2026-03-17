Gold Silver Price: ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Silver Price Today: 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:13 PM IST

Gold Silver Price: ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

Gold Silver Price: ਮੰਗਲਵਾਰ, 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹5,000 ਵਧ ਗਈ।

ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹1,55,736 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ₹1,56,891 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ₹1,56,996 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 9:21 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇਹ ₹964 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹1,56,700 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 5 ਮਈ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ₹2,56,532 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ₹4,925 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹2,61,457 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਸਵੇਰੇ 9:29 ਵਜੇ, ਇਹ ₹2,919 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹2,59,451 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9,000 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ 2,950 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ 0.1% ਵਧ ਕੇ $5,007.61 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 0.2% ਵਧ ਕੇ $5,011.70 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਪਾਟ ਚਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ $80.58 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,15,552 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,26,048 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,15,432 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ 1,25,928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,17,672 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ 1,28,376 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,15,432 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ 1,25,928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 8 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

