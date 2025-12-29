Advertisement
Gold Silver Price Today: ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

Gold Silver Price: 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1.41 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2.50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:22 AM IST

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਧਾਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, MCX 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ₹139,940 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹141,210 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹129,440 ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹105,910 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹250,900 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ 
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,29,590 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,41,210 ਰੁਪਏ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,08,490 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,29,490 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਟ
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ 2,50,900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 2,73,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

