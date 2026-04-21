ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ? ਡਾਲਰ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗੀ—ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ!

Gold Silver Price Today: 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:33 AM IST

Gold Silver Price: ਮੰਗਲਵਾਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

MCX ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 0.5% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,53,725 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 1.97% ਡਿੱਗ ਕੇ 2,50,726 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਘਟ ਕੇ 1,55,290 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ 1,42,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਦਿੱਲੀ: 22K – ₹1,42,500 | 24K – ₹1,55,440
ਜੈਪੁਰ: 22K – ₹1,42,500 | 24K – ₹1,55,440
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: 22K – ₹1,40,140 | 24K – ₹1,55,340
ਪੁਣੇ: 22K – ₹1,42,400 | 24K – ₹1,55,340
ਹੈਦਰਾਬਾਦ/ਚੇਨਈ/ਬੈਂਗਲੁਰੂ/ਕੋਲਕਾਤਾ: 22K – ₹1,42,350 | 24K – ₹1,55,290
(ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ GST ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।)

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2,60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਸਪਾਟ ਗੋਲਡ ਲਗਭਗ 0.6% ਡਿੱਗ ਕੇ $4,718.98 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 1% ਡਿੱਗ ਗਏ।

ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
-ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ।
-ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਗਈਆਂ।
-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ।

