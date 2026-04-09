ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ! 14,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ?

Gold Silver Price Today: ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ₹14,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ।
Gold Silver Price: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰ
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,983 ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੀ 43 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ $94 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹4,300 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹14,000 ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੇਟ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਮੈਕਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 4850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ 6.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 76.92 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਘਰੇਲੂ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਐਮਸੀਐਕਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 1,53,834 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 2,45,726 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ—
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,52,068 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,39,294 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,14,051 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੋਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ:
-ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ
-ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤ
-ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ
-ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ (ਸੋਨੇ) ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜੰਗ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਬੰਧ
ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ₹1.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.65 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹1.80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹4.20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।