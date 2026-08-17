/ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ! ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ

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Gold Silver Price: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ-ਵਸੂਲੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1.57 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹2.54 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਐਮਸੀਐਕਸ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 2% ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹1.54 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 1.9% ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹2.35 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁਕਿੰਗ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ 3 ਕਾਰਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
-ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ
-ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੰਕੇਤ
-ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ-ਵਸੂਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ; ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।