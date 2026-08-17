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ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ! ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨਾ ₹1.57 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2.54 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਫੇਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 17, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:11 PM IST
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ! ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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