Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3121980
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ! ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 6,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

Gold Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.61 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ₹6,600 ਵਧ ਕੇ ₹2.67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:03 PM IST

Trending Photos

ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ! ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 6,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

Gold Silver Price: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦੀ 6,600 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 2.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ 690 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 1.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ 3,764 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੋਨਾ ਵੀ 1,590 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਝਾਨ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ 0.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $5,202 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪਾਟ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 0.96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $88.25 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ FedEx ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਫੰਡ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

TAGS

gold silver price todayGold price todaySilver price today

Trending news

Haryana IDFC First Bank scam
ਹਰਿਆਣਾ ਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਮੇਤ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Amritsar Swarajdeep Singh death
ਪਾਇਲਟ ਸਵਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ; ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
Tarn Taran Encounter
ਸਰਪੰਚ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
Himachal Weather
Himachal Weather: 27 फरवरी से हिमाचल में मौसम का यू-टर्न! इन जिलों में बारिश-बर्फबार
Champai Soren
ਸਾਬਕਾ CM ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
operation sindor
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ
Tarn Taran police
'ਆਪ' ਸਰਪੰਚ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
Delhi metro station
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ
AAP Punjab Government
SC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ UPSC ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
Sheesh Ganj Sahib Gurudwara
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ