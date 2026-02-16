Gold-Silver Rate: ਚਾਂਦੀ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸਸਤੀ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਕੀਮਤ?

Gold-Silver Rate: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹਨ।
Gold-Silver Price: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ 38000 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹17,000 ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹3,000 ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,52,765 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,42,433 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।
24-ਕੈਰੇਟ ਤੋਂ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,52,765 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,39,933 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,14,574 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,42,433 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ?
29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, MCX (Silver Rate on MCX) 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4,20,800 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਜ, ਇਹ ₹2,44,999 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1.76 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਨੇ (Gold Rate MCX) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ₹1.94 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ₹38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1.52 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ?
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।