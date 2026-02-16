Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3111097
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Gold-Silver Rate: ਚਾਂਦੀ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸਸਤੀ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਕੀਮਤ?

Gold-Silver Rate: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਹਨ। 

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:21 AM IST

Trending Photos

Gold-Silver Rate: ਚਾਂਦੀ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸਸਤੀ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇਗੀ ਕੀਮਤ?

Gold-Silver Price: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ 38000 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹17,000 ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ₹3,000 ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ₹1,52,765 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2,42,433 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

24-ਕੈਰੇਟ ਤੋਂ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,52,765 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,39,933 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।

18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,14,574 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,42,433 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ?

29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, MCX (Silver Rate on MCX) 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4,20,800 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਜ, ਇਹ ₹2,44,999 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹1.76 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਨੇ (Gold Rate MCX) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ₹1.94 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ₹38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਕੇ ₹1.52 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ?

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TAGS

Gold-Silver Rate

Trending news

Gold-Silver Rate
Gold-Silver Rate: ਚਾਂਦੀ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸਸਤੀ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
mohsin naqvi
Video: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ
Punjab weather alert
Punjab Weather Alert: ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਮਚਾਏਗਾ ਤਬਾਹੀ!
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 16 ਫਰਵਰੀ 2026
Attari border
ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 35 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦਾ ਅਜਗਰ ਕਾਬੂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
Illegal Encroachment
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਾਜੇਵਾਲਾ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ
Aam Aadmi Party supremo Arvind Kejriwal
ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
T20 World Cup 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ, ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
.BJP
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Bhagwant Mann
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਰਤੀ