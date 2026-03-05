Gold Silver Rate Today: ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

Gold Silver Rate Today: ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ₹20,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ₹290,000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
Gold Silver Rate: ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। bankbazaar.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹1,51,300 ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ₹1,56,350 ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ₹5,050 ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,21,040 ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ₹1,25,080 ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ₹4,040 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ₹15,130 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹15,635 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹505 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,887 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,417 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ 530 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। 8 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,27,096 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,31,336 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ 4,240 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,58,870 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,64,170 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ 5,300 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹295 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, ਇਹ ₹315 ਸੀ। ਇਹ ₹20 ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹295,000 ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ₹315,000 ਸੀ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹20,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।