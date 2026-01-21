Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3081769
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

Budget 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

Atal Pension Yojana: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (APY) ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 21, 2026, 03:22 PM IST

Trending Photos

Budget 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

Atal Pension Yojana: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 2030-31 ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (APY) ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

 ਕੀ ਹੈ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ?

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 9 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, 86.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਿਡਬੀ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। SIDBI, ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SIDBI) ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ SIDBI ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ 2026-27 ਅਤੇ 2027-28 ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ SIDBI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਨਵੇਂ MSMEs ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SIDBI ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ MSMEs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 76.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.02 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 25.74 ਲੱਖ ਨਵੇਂ MSMEs ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.12 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤਨ, ਹਰੇਕ MSME ਲਗਭਗ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIDBI ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜੋਖਮ-ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਧਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। SIDBI ਦੇ ਪੂੰਜੀ-ਤੋਂ-ਜੋਖਮ-ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤ (CRAR) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ SIDBI ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

TAGS

budget 2026

Trending news

budget 2026
Budget 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
Patiala Encounter
ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਲਾਡੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Punjab IAS Transfer
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ; 26 IAS ਅਤੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
Barnala Murder News
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Heli taxi service
शिमला से चंडीगढ़, कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए शुरू हुई हेली टैक्सी, जानें किराया
Punjab Beadbi Incident
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
Punjab lawyer Firing News
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਾੜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
BBMB Chairman Manoj Tripathi wife
ਵੱਡੀ ਖਬਰ; ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
Jai Ram Thakur
प्रदेश सरकार जैसे-तैसे काट रही कार्यकाल- जयराम ठाकुर के बयान से मचा सियासी तूफान
Prayagraj trainy Plan Crash
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ