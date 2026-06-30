ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ

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Petrol and Diesel Sale Resumes: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ (MS) ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (HSD) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬਾਲਣ ਵੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 12 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ/ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200 ਲੀਟਰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (HSD) ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੋਨੀਤ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਜੂਨ, 2026 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।