8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ!

8th Pay Commission: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਏ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
Trending Photos
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 58% ਹੈ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਭਦੌਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀਏ ਨੂੰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ?
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 (ਪੱਧਰ 1) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2,50,000 (ਪੱਧਰ 18) ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DA ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਭੱਤਾ (HRA), ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ DA ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ।
DA ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਲਾਭ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਰੁ76,500 (ਗ੍ਰੇਡ ਤਨਖਾਹ 4800) ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, DA 50% ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਰੁ1,14,750 (ਰੁ76,500 + ਰੁ76,500 ਦਾ 50%) ਹੁੰਦੀ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਰੁ1,18,192 ਹੁੰਦੀ। ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 27% ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਰੁ1,59,559 ਹੁੰਦੀ। ₹5,400 ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਰੁ1,64,959 ਹੁੰਦੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੁ1,53,832 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਰੁ76,500 ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (50% ਡੀਏ ਸਮੇਤ) ₹1,14,750 ਹੁੰਦੀ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 78,800 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 45,704 ਰੁਪਏ, ਐਚਆਰਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 23,640 ਰੁਪਏ (30% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ), ਅਤੇ 5,688 ਰੁਪਏ ਟੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ 153,832 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ 11,127 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 7.23% ਹੈ। ਪਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।