EMIs ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ Home Loan

HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ MCLR ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 8.35% ਤੋਂ 8.60% ਤੱਕ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ MCLR-ਲਿੰਕਡ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ EMI ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ MCLR (Marginal Cost of Funds-Based Lending Rate) ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ MCLR ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ MCLR ਦਰਾਂ ਹੁਣ 8.35% ਤੋਂ 8.60% ਤੱਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦਰਾਂ 8.45% ਅਤੇ 8.65% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ।
ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ-
⦁ ਓਵਰਨਾਈਟ MCLR: 8.45% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.35%
⦁ 1-ਮਹੀਨੇ ਦਾ MCLR: 8.40% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.35%
⦁ 3-ਮਹੀਨੇ ਦਾ MCLR: 8.45% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.40%
⦁ 6-ਮਹੀਨੇ ਦਾ MCLR: 8.55% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.45%
⦁ 1-ਸਾਲਾ MCLR: 8.55% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.50%
⦁ 2-ਸਾਲਾ MCLR: 8.60% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.55%
⦁ 3-ਸਾਲਾ MCLR: 8.65% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.60%
ਕੀ ਹੈ MCLR?
MCLR, ਜਾਂ Marginal Cost of Funds-Based Lending Rate, ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ "ਅਧਾਰ ਦਰ" ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। RBI ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਲਿੰਕਡ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ RBI ਦੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ MCLR ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ EMI 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਮ ਲੋਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?
HDFC ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਰਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਜੇ ਵੀ MCLR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। HDFC ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 7.90% ਤੋਂ 13.20% ਤੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ HDFC ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ EMI ਕੁਝ ਸੌ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।