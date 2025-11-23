Advertisement
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ Gold? ਜਾਣ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ....

Gold Rules: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Nov 23, 2025
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ Gold? ਜਾਣ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ....

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਲੀ ਧਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੋਨੇ ਲਈ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: "ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?"

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੱਥ: ਕੀ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ?

ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਕਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਹੈ?
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (CBDT) ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

CBDT ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ(Married Woman): 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ।

ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ (Unmarried Woman): 250 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ (Male Member): 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ।

ਉਦਾਹਰਣ: ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ (100 ਗ੍ਰਾਮ + 500 ਗ੍ਰਾਮ + 250 ਗ੍ਰਾਮ) = 850 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

 

