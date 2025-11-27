New Labour Code ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸੈਲਰੀ, In-Hand ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਸਾ?

New Labour Code Update: ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ CTC (Cost To Company) ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
Trending Photos
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਣਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ₹10, ₹15, ਜਾਂ ₹20 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ Inhand ਸੈਲੇਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ CTC (ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਗਤ) ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ PF ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟੀਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
PF ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ CTC ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਟੇਗਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ PF (ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਆਰਿਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤਾ—ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (Contribution) ਵਧੇਗਾ।
PF ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ CTC (Cost to Company) ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ-
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ (CTC) 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 4 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।