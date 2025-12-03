40 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਓਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ? ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ! ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖੋ ਯਾਦ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਪਲਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ-ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ – ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਿਵੇਸ਼?
ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੀ ਲਈ SIP (Systematic Investment Plan) ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 12% ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ – 12-15-22
ਜੇ ਤੁਸੀਂ SIP ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ₹22,000 SIP ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਔਸਤ 12% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝੋ
ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ (15 ਸਾਲ):
₹22,000 × 12 ਮਹੀਨੇ × 15 ਸਾਲ = ₹39,60,000
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਿਟਰਨ (12%):
₹65,10,491
ਕੁੱਲ ਰਕਮ:
₹1,04,70,491
ਜੇ ਰਿਟਰਨ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ?
SIP ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ 12% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ 15% ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ:
ਇੰਟਰੈਸਟ: ₹96,00,043
ਕੁੱਲ ਰਕਮ: ₹1,35,60,043
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ – ਹਰ ਮਹੀਨਾ ₹22,000 ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ।
20% ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ—
ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ 20% ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ₹20,000 ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਿਰਫ਼ ₹2,000 ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ₹22,000 ਦੀ SIP ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੁਝ ਬਜਟ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਪਲਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
(Disclaimer- ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। zee phh ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।)