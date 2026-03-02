ਇਜ਼ਾਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ

Israel Iran War India Stocks: ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Israel Iran War India Stocks: ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਸੈਕਸ 2,743 ਅੰਕ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 3.38% ਡਿੱਗ ਕੇ 78,543 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 519 ਅੰਕ ਜਾਂ 2.06% ਡਿੱਗ ਕੇ 24,659 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 1,300 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਲਗਭਗ 1,000 ਅੰਕ ਜਾਂ 1.21% ਡਿੱਗ ਕੇ 80,282 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਲਗਭਗ 300 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 24,900 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਟਾਕ 1.2% ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ-ਇੰਡੈਕਸ ਫਿਊਚਰਜ਼ 0.6% ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਟ 13% ਵਧਿਆ। ਸੋਨਾ $5,325 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ।
ਇੰਡੀਗੋ ਸਟਾਕ 6.8% ਡਿੱਗ ਗਿਆ
ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7% ਡਿੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।
ਈਰਾਨੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵਧਿਆ
ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੀਓਜੀਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀਕੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਲਥ ਮਿੱਲਜ਼ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਥਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਚਾਨਕ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ $82.37 ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 7.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $78.41 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਵੈਸਟ ਟੈਕਸਾਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ (WTI) ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $71.86 ਹੋ ਗਈਆਂ।