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ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ; ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ

US Iran Tensions Impact Stock Market News: ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 13, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:57 AM IST
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ; ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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