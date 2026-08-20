Indiabulls 'ਤੇ SC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: 197 ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ₹2,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ

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Indiabulls Loan Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ 197 ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹2,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
₹8,267 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ₹11,073 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹8,267.86 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਲ ਉਗਰਾਹੀ ₹11,073.77 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 197 ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, DLF, ਵਾਟਿਕਾ, ਚੋਰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਮੇਰੀਕਾਰਪ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ, ਇਸਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਡੀਏਜੀ ਦੇ 7 ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਏਡੀਏਜੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1,574 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਈਓਡਬਲਯੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਓਡਬਲਯੂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,574 ਕਰੋੜ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।