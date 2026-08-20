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Indiabulls 'ਤੇ SC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: 197 ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ₹2,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ

Indiabulls News: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 197 ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ₹2,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਫੀਸ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:54 AM IST
Indiabulls 'ਤੇ SC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: 197 ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ₹2,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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