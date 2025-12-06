Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3030888
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Indigo flights cancellation: ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:49 AM IST

Trending Photos

ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Indigo flights cancellation: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਦੇਰੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀ, ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ... ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਐਲਾਨ

  • ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
  • ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
  • ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਊਂਜ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਅਪੀਲ

Add Zee News as a Preferred Source

ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਵਧਦੀ ਕਾਲ ਵੌਲਯੂਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ, "6Eskai" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਫੰਡ, ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਰੀਬੁਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੱਡੀ

ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।

TAGS

IndiGo

Trending news

Batala shooting
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
Punjab Cold Wave
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ AQI 222 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਦਸੰਬਰ 2025
PM Modi
ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
Former President Ram Nath Kovind
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ 19ਵੇਂ ਪਾਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
jalandhar
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ
Giani Kuldeep Singh
ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ 'ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ- ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ
Shatank Yog 2025
2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ; ਸ਼ਨੀ-ਸੂਰਜ ਯੋਗ, ਹੋਵੇਗੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ
deputy cm sukhjinder randhawa
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ, ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
himachal Assembly winter session
हिमाचल विधानसभा सत्र के आखिरी दिन चिट्टा के खिलाफ लड़ाई में एक साथ दिखा सत्ता-विपक्ष