ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Indigo flights cancellation: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਦੇਰੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀ, ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ... ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਐਲਾਨ
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਵਧਦੀ ਕਾਲ ਵੌਲਯੂਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ, "6Eskai" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਫੰਡ, ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਰੀਬੁਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਵੱਡੀ
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰੇਗੀ।