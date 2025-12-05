Advertisement
IndiGo ਦੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ; ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

IndiGo Flights Cancellation: ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ, ਰੀਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ, ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:15 PM IST

IndiGo Flights: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਇੰਡੀਗੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਦੇਰੀ ਹੋਣ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: "ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼"
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟ
5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਲਈ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਉਂਜ ਪਹੁੰਚ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਡਾਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ, 225 ਉਡਾਣਾਂ (135 ਰਵਾਨਗੀ, 90 ਆਗਮਨ) ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 400 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

