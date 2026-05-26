ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ; ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 26, 2026, 09:27 AM IST

CNG Price Hike: ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਨਜੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 81.09 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਜੀ 83.09 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ
ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਧੀਆਂ ਸਨ। ਕੀਮਤ 80.09 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 81.09 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਈਰਾਨ ਹਮਲਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਈਰਾਨੀ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।

