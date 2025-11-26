Advertisement
Wife ਦੇ ਨਾਲ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ₹4,00,000 ਦਾ ਕਰੋ ਨਿਵੇਸ਼, ਹੋਵੇਗਾ ਤਗੜਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਦੇਖੋ Calculation

Post Office Scheme: ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (MIS) ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾਓ। ₹4 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ₹2,467 ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 7.4% ਵਿਆਜ ਦਰ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਮਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:25 PM IST
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (MIS)। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਡਾਕਘਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਕੀਮ 7.4% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

₹4 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ?
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ₹4 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਓਗੇ—

ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ: ₹400,000
ਵਿਆਜ ਦਰ: 7.4% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ
ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ:** ₹29,600
ਮਾਸਿਕ ਵਿਆਜ: ₹29,600 ÷ 12 = ₹2,467

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹4 ਲੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ₹2,467 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਘਰ MIS ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ (60 ਮਹੀਨੇ) ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਸਿਕ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹9 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ (ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ) ₹15 ਲੱਖ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹4 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2,467 ਦਾ ਵਿਆਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

