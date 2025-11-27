‘ਮਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋ Invest, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ₹4000 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮਾਲੋਮਾਲ!

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਰਡੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ₹4,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹2.85 ਲੱਖ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6.7% ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Trending Photos
ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (RD) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸਿਕ ਰਕਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਰਡੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਰਡੀ ਵਿੱਚ 4,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਚਿਓਰਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
₹4,000 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਮੀਰ
ਡਾਕਘਰ ਆਰਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 6.7% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਤਿਮਾਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿਯਮਤ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹4,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹240,000 ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਰਕਮ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹285,463 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅਮੀਰ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹45,463 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਘਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।