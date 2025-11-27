Advertisement
trendingNow13020132
Hindi NewsZee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ iPhone 17, ਜਾਣੋ TATA ਦੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਡੀਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਈਏ ਫਾਇਦਾ

iPhone 17 Sale: ਟਾਟਾ ਕਰੋਮਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਫੋਨ 17 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਬੈਕ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਆਫਰ ਸਮੇਤ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ₹45,900 ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 27, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ iPhone 17, ਜਾਣੋ TATA ਦੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਡੀਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਈਏ ਫਾਇਦਾ

Black Friday Sale: ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਨੂੰ ₹82,900 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਰੋਮਾ ਸਟੋਰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਫਰ: ₹82,900 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ₹45,900 ਵਿੱਚ
ਕਰੋਮਾ ਦੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਡੀਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੇ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ₹45,900 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ?
ਆਈਫੋਨ 17 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:
- ₹1,000 ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ
- ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ₹29,000 ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ (ਫੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)
-₹7,000 ਦਾ ਸਥਿਰ ਬੋਨਸ (ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ)
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ, ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹45,900 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ, ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

iPhone 17 ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ TATA ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

About the Author
author img
Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17black friday saleTata

Trending news

Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
Second Richest Leader
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
coldest
कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस!
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
Brahmos
दुनिया देखेगी ब्रह्मोस की ताकत... विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश से भारत की डील!
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
Kerala News
'वे हमें वोट नहीं देते...', केरल BJP चीफ ने बताई मुस्लिम मंत्रियों की कमी की वजह
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
amit shah
बिहार जीत के बाद बीजेपी का नया नारा-'जहां कम वहां हम'; बंगाल में होगा 'खेला'!
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
Karnataka News
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण