ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ iPhone 17, ਜਾਣੋ TATA ਦੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਡੀਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਈਏ ਫਾਇਦਾ

iPhone 17 Sale: ਟਾਟਾ ਕਰੋਮਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਫੋਨ 17 ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਬੈਕ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਆਫਰ ਸਮੇਤ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ₹45,900 ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਆਫਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।
Black Friday Sale: ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ 17 ਨੂੰ ₹82,900 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਰੋਮਾ ਸਟੋਰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਫਰ: ₹82,900 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ₹45,900 ਵਿੱਚ
ਕਰੋਮਾ ਦੀ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਡੀਲ ਆਈਫੋਨ 17 ਦੇ ਬੇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ₹45,900 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ?
ਆਈਫੋਨ 17 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ:
- ₹1,000 ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ
- ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ₹29,000 ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ (ਫੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)
-₹7,000 ਦਾ ਸਥਿਰ ਬੋਨਸ (ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ)
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ, ਆਈਫੋਨ 17 ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹45,900 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ, ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
iPhone 17 ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ TATA ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।