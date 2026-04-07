iPhone 17 Pro Max 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ! ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

iPhone 17 Pro Max: ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ, ਬੈਂਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:21 PM IST

iPhone 17 Pro Max Sale: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੋਨ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫੋਨ
ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,49,900 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਜੇ ਸੇਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਔਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ
ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 6.9-ਇੰਚ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇਅ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਹ A19 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਖਾਸ
ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ 48MP ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਇੱਕ 18MP ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਲਗਭਗ 39 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਆਫਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਸਸਤਾ
ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ EMI ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੌਦਾ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਐਪਲ ਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

