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iPhone 18 ਦੀ ਲਾਂਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ Live, ਜਾਣੋ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone Ultra ਸਮੇਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ

iPhone 18 Pro Launch: Apple 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ Surprise and Shine ਈਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਜ਼ਰਾਂ iPhone 18 ਪ੍ਰੋ, ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲਾਂਚਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 08, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:09 PM IST
iPhone 18 ਦੀ ਲਾਂਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ Live, ਜਾਣੋ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone Ultra ਸਮੇਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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