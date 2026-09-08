/iPhone 18 ਦੀ ਲਾਂਚ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ Live, ਜਾਣੋ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone Ultra ਸਮੇਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ

राज्य चुनें
iPhone 18 Pro Launch Event: ਐਪਲ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ "ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ" 9 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਪਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਐਪ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਪਲ ਈਵੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਐਪਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਈਵੈਂਟ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੀ.ਟੀ. ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਐਪਲ ਪਾਰਕ, ਕੁਪਰਟੀਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ Apple.com ਅਤੇ Apple TV ਐਪ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਯੂਟਿਊਬ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
iPhone 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ 18 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ, ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ A20 ਪ੍ਰੋ ਚਿੱਪ, ਕੈਮਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone ਐਂਟਰੀ?
ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਆਈਫੋਨ ਅਲਟਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਮ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Apple Watch ਅਤੇ AirPods ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਪਲ ਵਾਚ ਸੀਰੀਜ਼ 12, ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਲਟਰਾ 4, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਏਅਰਪੌਡਸ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।