Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3200595
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

₹200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ Jio, Airtel, ਅਤੇ Vi ਦੇ ਸਸਤੇ ਪਲਾਨ! ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ

Recharge Plan: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ₹200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ Jio, Airtel ਅਤੇ Vi ਦੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 01, 2026, 06:04 PM IST

Trending Photos

Cheapest Recharge Plan: ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਪਲਾਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (Vi) - ₹200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦੋ ਸਿਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਜੇਬ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਜਟ ਪਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Jio ਦਾ ਬਜਟ ਪਲਾਨ
Jio ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 186 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1GB ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।

Add Zee News as a Preferred Source

Airtel ਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਲਾਨ
Airtel ਦਾ 199 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ 2GB ਡੇਟਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਡੋਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Vi ਦਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ
Vi ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹189 ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ, 1GB ਡੇਟਾ ਅਤੇ 300 ਮੁਫ਼ਤ SMS ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ Jio ਦਾ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Airtel ਦਾ ਪਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। Vi ਦਾ ਪਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

 

TAGS

Cheapest Recharge Planjio recharge planAirtel recharge planVi Recharge plan

