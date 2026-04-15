ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 'ਤੇ JioFinance ਦਾ ਧਮਾਕਾ! ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਐਕਸਟਰਾ ਸੋਨਾ

Akshaya Tritiya 2026: ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ 'ਤੇ JioFinance ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ - ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ 1% ਵਾਧੂ ਸੋਨਾ, ਡਬਲ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਡਰਾਅ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:58 PM IST

JioFinance Offer: JioFinance ਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੋਨਾ, ਇਨਾਮ ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਤੇ JioFinance ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹2,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 1% ਵਾਧੂ ਸੋਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਸੋਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,000 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ JioGold ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 2 ਗੁਣਾ JioPoints ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ₹1,500 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ SIP ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 2 ਗੁਣਾ JioPoints ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਅੰਕ 5,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ "ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮੈਗਾ ਡਰਾਅ" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ 24-ਕੈਰੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਨਾਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ JioGold ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

JioGold ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਲਈ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ JioFinance ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

