Advertisement
trendingNow13017006
Hindi NewsZee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

AIIMS ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਨਾਂ EXAM ਦੇ ਨੌਕਰੀ; 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਡਿਟੇਲ

AIIMS Jobs: ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁੱਲ 172 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AIIMS ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਨਾਂ EXAM ਦੇ ਨੌਕਰੀ; 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਡਿਟੇਲ

AIIMS Jobs:  ਏਮਜ਼ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ 172 ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ?

ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁੱਲ 172 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਐਮਡੀ, ਐਮਐਸ, ਜਾਂ ਡੀਐਨਬੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਮਐਸਸੀ, ਐਮ, ਬਾਇਓਟੈਕ, ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਦਸਤਖਤ, ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰਸੀਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ।

About the Author
author img
Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 8 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punj...और पढ़ें

TAGS

aiims jobsJob newspunjabi news

Trending news

लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी