AIIMS ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਨਾਂ EXAM ਦੇ ਨੌਕਰੀ; 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਡਿਟੇਲ

AIIMS Jobs: ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁੱਲ 172 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
AIIMS Jobs: ਏਮਜ਼ ਕਲਿਆਣੀ ਨੇ 172 ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ, ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 26 ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ?
ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਐਮਡੀ, ਐਮਐਸ, ਜਾਂ ਡੀਐਨਬੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਐਮਐਸਸੀ, ਐਮ, ਬਾਇਓਟੈਕ, ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਦਸਤਖਤ, ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰਸੀਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ।