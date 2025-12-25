Advertisement
FD ਤੇ RD ਵੀ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੇਲ! 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 7 ​​ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ

Post Office Scheme: ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ RD, FD ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:10 PM IST

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ–ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਫਿਕਸ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ RD, FD ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਆ ਯੋਜਨਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਫੰਡ 

ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ₹10,000 ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ₹5 ਲੱਖ ਕਵਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹5,000+ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੇਚਿਊਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ₹7.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਛੋਟੀ–ਛੋਟੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਚਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੇਫ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ

 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹5,000 ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ₹6 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਨਸ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਚਿਊਰਿਟੀ ‘ਤੇ ₹7 ਲੱਖ+ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਆਹ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ

ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ: 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਨੀ-ਬੈਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ
ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪਾਲਿਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਫ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੇਨਿਫਿਟ

4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਮ ਐਸ਼ਿਊਰਡ ਦਾ 20% ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫਿਰ 20% ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਚਿਊਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ 60% ਰਕਮ + ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਐਂਟਰੀ ਏਜ: 20 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮ ਐਸ਼ਿਊਰਡ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ।
ਬੋਨਸ: ਆਖਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਬੋਨਸ ₹1,000 ਕਵਰ ‘ਤੇ ₹47 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ

ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਮ ਐਸ਼ਿਊਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਚਿਊਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

 ਕਿਉਂ ਸੇਫ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ।
 ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

 

 

 

 

 

 

 

 

