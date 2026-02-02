Advertisement
Gold-Silver Rate: ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

Gold and silver rates today:  2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ...

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:58 AM IST

Gold-Silver Rate: ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

Gold and silver rates today: ਸੋਨਾ, ਜੋ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ₹1.69 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਜੋ ₹4.20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.38 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.26 ਲੱਖ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹31,000 ਵਧੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1.38 ਲੱਖ ਵਧੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ₹2.65 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। MCX 'ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ।

2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾਟ ਗੋਲਡ 4% ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1% ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4% ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪਾਟ ਸਿਲਵਰ ਨੇ ਵੀ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 8% ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਲਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਟ ਰੇਟ 4% ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ 12% ਡਿੱਗ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ 1% ਵਧ ਕੇ 97.22 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਾਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੈਲੀ ਹੇਠ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟ ਗਈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਵਿਨ ਦੋਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਿਨ ਦੋਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ₹160,860 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹147,480 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ₹367,000 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚਾਂਦੀ ₹411,900 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ?

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ, ਭਾਵ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾ-ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰਹੇਗੀ।

