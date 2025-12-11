Instagram Income: 1 ਹਜ਼ਾਰ Views ‘ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਈ

Instagram Income: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
Instagram Income: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਰੀਲਜ਼ ਫੀਚਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਧੀ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ **ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੇਟ** ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਖਿਚੇਗਾ-ਅਤੇ ਇਥੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਅਤੇ ਇੰਗੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੰਗੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰੀਲ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪੌਪੁਲਾਰਿਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮਾਈ ਦੀ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਲੀ ਰੀਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗੇਜ਼ਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਹੈ—ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਰੀਲਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਨਫਲੂਏਂਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ 10,000 ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ 5,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਡੀਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਮਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਡੀਲਜ਼, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਫਿਲੀਏਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ—ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੀਲਜ਼, ਜਾਣਕਾਰੀਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ—ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਸਗੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।