1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

Rules change from 1 January: ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2026 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ, ਪੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਐਫਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੈਨ–ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਲਿੰਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ–ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਨੋਏਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ–ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲੇਗਾ
ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਲੈਮ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।