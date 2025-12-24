Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3051780
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

Rules change from 1 January: ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2026 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:14 PM IST

Trending Photos

1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ।  ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਐਸਬੀਆਈ, ਪੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਐਫਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪੈਨ–ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
 ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਲਿੰਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਧਾਰ–ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ

Add Zee News as a Preferred Source

ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
 ਨੋਏਡਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ–ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲੇਗਾ

ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
 ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਲੈਮ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਇੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

 

 

TAGS

Business News

Trending news

Business News
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
Machhiwara Sahib
ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ
premanand ji maharaj
ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ​​2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ
Dhurandhar
2025 ਦੀ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ 900 ਕਰੋੜ
Himanshi Khurana Murder
ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
3 are early symptoms of heart attack
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Heart Attack ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?
Senior Assistant Municipal Inspectors Punjab
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 184 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
Suryavanshi Record
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਜੇਕ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਏਬੀ ਡੀਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ
High Court Tarn taran Police
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
H-1B Visa new rule
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ Lottery ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ...