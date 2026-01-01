Advertisement
Silver New Rules: 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

Silver New Rules: ਚੀਨ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:04 PM IST

Silver New Rule: ਚਾਂਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਚੀਨ ਦਾ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਚੀਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 44 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਨ ਨੇ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 44 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

2024 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਂਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,600 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਚੀਨ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ 

ਚੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਚੀਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2,600 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਦੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

