Petrol Pump ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਜਾਣੋ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਮੀਸ਼ਨ?

Petrol Diesel Price: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ਼ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

Nov 25, 2025, 05:44 PM IST
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਈ?

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਪ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5,000 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 21,950 ਰੁਪਏ (4.39 × 5000) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 5,000 ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 15,100 ਰੁਪਏ (3.02 × 5000) ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 37,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 11.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (37,000 × 30) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ— ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਨੀ ਸਟੋਰ, ਵਾਹਨ ਧੁਲਾਈ (ਵਹੀਕਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ), ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਨਸ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ—ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ:

ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 21.90 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 15.40 ਰੁਪਏ VAT ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 17.80 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 12.83 ਰੁਪਏ VAT ਵਸੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Drishti Gupta

Drishti Gupta

