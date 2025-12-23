Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3050403
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿਜ਼ 7.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ

Lic Home Loan Interest Rate:: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:26 AM IST

Trending Photos

ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿਜ਼ 7.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ

Home loan Rate Cut: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ ਕਦੇ 9% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8% 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 7.15% 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, SBI ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ LIC ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਮ ਲੋਨ 7.15% ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੁਣ 7.15% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 0.25% ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

SBI ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ, SBI, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 7.25% ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ SBI ਨਾਲੋਂ 0.10% ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ EMI ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ LIC ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7.15% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਸਿਰਫ਼ 39,216 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਸਿਰਫ਼ 4,411,939 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 9,411,939 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

SBI ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ EMI ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ SBI ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7.25% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI 39,519 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4,484,512 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 9,484,512 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ LIC ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ SBI ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ।

SBI ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
SBI ਅਤੇ LIC ਦੋਵਾਂ ਦੇ EMI ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 303 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 3,636 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ 72,720 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਚੰਗੀ ਹੈ।

TAGS

home loan rate cutLIC Home LoanLIC Loan News

Trending news

moga news
ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਤਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਅਰਥੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਤੀਜੀ ਮੌਤ
Himachal Weather
अगले 5 दिन मौसम साफ, 28 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, कोहरे का यलो अलर्ट
home loan rate cut
ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿਜ਼ 7.15% ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਮ ਲੋਨ
Jalandhar factory accident
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ;ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
amritsar news
ਏਐਨਟੀਐਫ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਿਲੋ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
Indian Students Abroad
2024 ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ
Punjab Cold Wave Alert
ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ
BCCI Women Pay Hike
ਬੀਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ; ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 23 ਦਸੰਬਰ 2025
amritsar firing news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਵਾਰਦਾਤ