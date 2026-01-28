LIC ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੀਮ... ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹10,000 ਕਮਾਈ

LIC ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ₹20 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ LIC ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ₹136,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC), ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, LIC ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ
LIC ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਿੰਕਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ LIC ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਮ (ਜ਼ੀਰੋ ਜੋਖਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ) ਹੈ। LIC ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰੀਦ ਰਕਮ ₹1 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਥਿਰ
ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ, ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 3% ਜਾਂ 6% ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹10,880 ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਓਗੇ?
ਇਸ ਛਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ₹66,640 ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ₹32,980 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਸਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹10,880 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
(ਨੋਟ: ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)