ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ! Gold ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ; ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ

Gold Silver Price Today: 27 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ 22- ਅਤੇ 18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਭੋ।
Gold Silver Price: ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਐਮਸੀਐਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ, 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ ਲਗਭਗ ₹1,57,601 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਮਾ-ਬੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ
ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਲਗਭਗ 2,71,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ 22 ਅਤੇ 18 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦਿੱਲੀ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,46,250 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,19,640 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਮੁੰਬਈ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,46,100 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,19,540 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਕੋਲਕਾਤਾ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,46,100 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,19,540 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਚੇਨਈ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,47,800 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,24,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਬੰਗਲੌਰ
22-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,46,100 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
18-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ: ₹1,19,540 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।