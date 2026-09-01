ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ; ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ

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Commercial LPG Cylinder Price Hike News: ਸਤੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਓਸੀਐਲ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 9.50 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 762 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 764 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾਲਾਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 9.50 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 2,738.00 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,747.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,691.50 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ₹2,701 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ₹2,916.50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ₹2,906.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ₹10.50 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ ₹2,764 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ₹951 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,747.50 ਹੈ, ਅਤੇ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹939.50 ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ₹2,870 ਹੈ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,044 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹209 ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹202 ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ₹2,872.50 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹2,728 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।