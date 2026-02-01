LPG Price: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ Rate

LPG Price: ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
LPG Price 1 February: ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ₹1691.50 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ₹1740.50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ?
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1844.50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹1642.50 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ₹1692.00 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹1899.50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ₹853 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹879, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ₹852.50, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ₹868.50, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ₹890.50 ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹860 ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।