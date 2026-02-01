Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3093291
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshBusiness PHH

LPG Price: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ Rate

LPG Price: ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 01, 2026, 06:59 AM IST

Trending Photos

LPG Price: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ Rate

LPG Price 1 February: ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ₹1691.50 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ₹1740.50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ।

 ਕੀ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ?
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1844.50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ₹1642.50 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ₹1692.00 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤ ₹1899.50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ₹853 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹879, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ₹852.50, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ₹868.50, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ₹890.50 ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹860 ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

LPG Cylinder

Trending news

LPG Cylinder
LPG Price: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਠੰਡ!
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਫਰਵਰੀ 2026
Navjot Sidhu News
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ Bye- Bye
sundernagar news
मेहनतकश मजदूर की खच्चर हुई लापता, सूचना देने पर 10 हजार इनाम घोषित
bathinda news
ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SSP ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
Kullu DC office bomb threat
कुल्लू डीसी कार्यालय को फिर बम से उड़ाने की धमकी, रूसी भाषा में आया ई-मेल
Kapurthala news
ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
Baddi news
बद्दी में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, फायरिंग के बाद डंडों से पीटा
Green Schools Programme
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ