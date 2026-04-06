LPG ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ID ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਲੰਡਰ!

LPG Cylinder New Rule: LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:59 PM IST

LPG ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ID ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਲੰਡਰ!

LPG Cylinder Update: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਬਿਨਾਂ ਐਡਰੇਸ ਪ੍ਰੂਫ, ਸਿਰਫ਼ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਲੰਡਰ
ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ FTL (ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ LPG) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੈਸ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਕ ਗਏ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.6 ਲੱਖ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲ: ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ
- ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
- ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੁਧਰਨਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ 90% ਤੱਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 

