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LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ

LPG Gas Cylinder Price 25 June 2026: ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪਟਨਾ, ਲਖਨਊ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:27 PM IST
LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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