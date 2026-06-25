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LPG Cylinder Price: ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 2026 ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹942 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,113.50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ₹939.50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ₹3,113.50 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ₹941.50 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ₹3,067.50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹968 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ₹3,255.50 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹1,031.50 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ₹979.50 ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ₹945.50 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ₹957.50 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ₹3,283 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ₹944.50 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ₹3,198 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹994 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਸਿਲੰਡਰ
ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੇਨ, ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਚਪੀ ਗੈਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ "REFILL" ਲਿਖ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪੇ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਨਵੀਨਤਮ ਦਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ।