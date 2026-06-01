ਸਿਲੰਡਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! LPG ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

LPG New Rules 2026: 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ OTP ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:59 PM IST

LPG New Rules: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਪੀਐਨਜੀ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।

LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ 'ਤੇ LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। PNG ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮੈਚਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

LPG ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ
ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ PNG 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ PNG ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

OTP ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਗੈਸ ਚੋਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (DAC) ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ OTP ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੇਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ OTP ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ LPG ਅਤੇ PNG ਦੋਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। OTP-ਅਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੀਫਿਲ ਅੰਤਰਾਲ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ।

