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ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮ; UPI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ LPG ਤੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ?

October 2026 Rule Changes News: ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 25, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:26 PM IST
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮ; UPI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ LPG ਤੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ?

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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