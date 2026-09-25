ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮ; UPI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ LPG ਤੇ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਜੇਬ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ?

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October 2026 Rule Changes News: ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਜੋ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (BAA) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 274.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਗਰਮ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89.9% ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ BAA ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹210 ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। BAA ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਡੇਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ONE, ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਲਈ HelloBPCL, ਅਤੇ HP ਗੈਸ ਲਈ HP PAY ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ UPI ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ P2M (ਗਾਹਕ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ) ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੀਸ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
P2P (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ) ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ P2M ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 96% P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'No UPI Day' ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
NRIs ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ TAN ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ NRIs ਤੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ HUF ਲਈ TDS ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ PAN-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 141 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ TAN ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ NRIs ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ TDS ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ; ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਪਿੰਕ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੇਲੀ ਪਿੰਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਰੀਕਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਦਲੀ 59 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।