ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਦਮਦਾਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ

Maruti discount offer: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਚਬੈਕ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਗਨ ਆਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ₹58,100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 02:51 PM IST

Maruti Discount Offer: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਰੇਨਾ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਛੋਟ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਹੈਚਬੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪੈਕਟ SUV ਅਤੇ MPV ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਚਬੈਕ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਗਨ ਆਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ₹58,100 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹4.98 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ₹6.94 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਵਿਫਟ ਹੈਚਬੈਕ, ਨੂੰ ਵੀ ₹55,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹5.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਮਾਰੂਤੀ ਆਲਟੋ ਕੇ10, ਮਾਰੂਤੀ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੇਲੇਰੀਓ 'ਤੇ ₹52,500 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਲਟੋ ਕੇ10 (₹3.69 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5.44 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਅਤੇ ਐਸ-ਪ੍ਰੈਸੋ (₹3.49 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹5.24 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਲੇਰੀਓ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹4.69 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹6.72 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ।

ਕੰਪੈਕਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟਾਂ

ਕੰਪੈਕਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨ ਸੈਗਮੈਂਟ (SUV ਅਤੇ ਸੇਡਾਨ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਕੰਪੈਕਟ SUV ਮਾਰੂਤੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਾ ₹40,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤਾਂ ₹8.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪੈਕਟ ਸੇਡਾਨ ਮਾਰੂਤੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ₹12,500 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹6.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹9.31 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ।

ਬਜਟ MPV (ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ) ਮਾਰੂਤੀ ਅਰਟਿਗਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਰਟਿਗਾ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ₹8.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹12.94 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਕਦ ਛੋਟਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਰੇਨਾ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

